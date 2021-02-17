Коронавирус в Орловской области: пункты вакцинации появятся в деревнях

В Орловской области сделать прививку пока можно в 34 пунктах вакцинации Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 17 февраля, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания вакцинация от коронавируса. По последним данным первый компонент вакцины получил уже 13461 человек. Завершил вакцинацию 3041 житель Орловской области.

Присутствующие на заседании медики - главврачи Мценской ЦРБ и поликлиники № 1 города Орла – подчеркнули, что серьезных побочных эффектов у сделавших прививку не фиксировалось.

Сейчас в Орловской области привиться от коронавируса можно в 34 пунктах вакцинации. На первую прививку нужно записаться через Госуслуги, Электронную регистратуру Орловской области и по телефону 122.

- В настоящее время в регион поступило 31619 доз вакцины от коронавируса, до конца текущего месяца мы ожидаем поставку еще около 2000 доз. Планируется увеличение прививочных пунктов. Их откроют на базе ФАПов и мобильных медицинских бригад, - рассказал руководитель облздрава Иван Залогин.