Орловец заплатит 50 тысяч рублей за нападение на судебного пристава Фото: Архив "КП"

В Мценске визит 32-летнего мужчины в суд закончился потасовкой. Амчанин пришел сюда вместе с приятелем, так как был не доволен вердиктом суда по его делу. Правда предъявить документы на входе он отказался, а вместо этого напал и ударил судебного пристава.

Мужчины попытались обойти турникет, но несмотря на активное сопротивление, сделать им это не удалось. Теперь агрессивному амчанину предстоит заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

- Мценский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении данного гражданина за нападение на судебного пристава, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Приговор вступил в законную силу, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.