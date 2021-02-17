В мэрии Орла предложили увеличить стоимость проезда до 24 рублей

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В администрации Орла рассмотрели предложение перевозчиков об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Цену на билет в 30 рублей городские власти сочли высокой: мэрия предлагает повысить стоимость до 24 рублей.

Финансово-экономическое управление посчитало обоснованным такую сумму. Отметим, что 24 рубля придется заплатить при условии наличной оплаты. По безналу же цена на билет составит 21 рубль.

- Окончательное решение по данному вопросу примет Орловский городской Совет народных депутатов. Вопрос будет вынесен, предположительно, на мартовскую сессию, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

В городе на сегодняшний день складывается не самая веселая картина в сфере общественного транспорта. Жители подолгу не могут уехать, автобусы переполнены и часто нарушают расписание, а в вечернее время и вовсе сходят с рейса. При этом больше сотни автобусов простаивает.

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