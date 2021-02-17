На историко-мемориальном кладбище Орла могут разрешить погребение ветеранов ВОВ

Историко-мемориальное кладбище Орла на Наугорском шоссе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле обсудили ситуацию с историко-мемориальном кладбище на Наугорском шоссе. Сейчас здесь могут хоронить только узкий круг выдающихся людей.

Здесь нашли упокоение почетные граждане Орла, Герои Советского Союза и России, Герои соцтруда, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР), лауреаты премии Совета Министров СССР и РСФСР.

Сегодня, 17 февраля, члены профильного комитета горсовета предложили расширить категорию тех, кто имеет право на захоронение на историко-мемориальном кладбище.

Разрешение на погребение могут получить ветераны Великой Отечественной войны, обладателя ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени и герои Труда Российской Федерации.

- Сейчас кладбище застыло в своем развитии, но земельных ресурсов достаточно, - пояснил Александр Филатов, замруководителя управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.