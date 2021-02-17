В Орле не хватает водителей на 140 автобусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле простаивают 140 автобусов. Причина – нехватка водителей категории D. Перевозчики даже готовы сами оплатить 2,5 месяца обучения в автошколах для того, чтобы к ним пришли новые сотрудники.

Нехватка кадров наблюдается у пяти частных перевозчиков и в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

- Вариантом решения сложившейся проблемы может стать переобучение водителей с категорий B и C на категорию D, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Желающие поработать водителем в общественном транспорте города могут обратить по следующим телефонам:

ИП Бортников И.Н. — (4862) 48-67-30;

ИП Москаленко М.С. — (4862) 48-05-99;

ИП Прасолов И.А. — 8 920 082 33 22;

ИП Арабчиков С.А. — 8 903 882 32 75;

ИП Грачев Ю.Н. — 8 953 621 72 55.