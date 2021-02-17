Очередь на получение квартир в Орле ждут 225 детей-сирот Фото: Архив "КП"

Сегодня, 17 февраля, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета. В центре внимания – обеспечение детей-сирот жильем. Из-за переселения людей из районов в облцентр количество нуждающихся в квартирах постоянно растет. На данный момент своей очереди ждут 225 человек.

В этом году город получил на покупку квартир 165 миллионов 427,5 тысяч рублей. Закупать жилье планируют на первичном рынки и только на территории муниципалитета. Из-за этого отпал вариант с приобретением жилья в Болховском микрорайоне, который относится к Орловскому району.

- Федеральный центр выделяет средства из расчета площади квартир от 28 до 33 квадратных метров. Регион добавляет до 44 квадратов. Однако и таких квартир на рынке недостаточно. Кроме того, сложно найти жилье полностью готовое к проживанию, - рассказала о проблемах поиска жилья для сирот Светлана Савельева, представитель управления муниципального имущества и землепользования Светлана администрации Орла.