Школы за колючей проволокой: в орловских колониях учатся 193 человека

Во вторник, 16 февраля, в Орле подвели итоги работы исправительных колоний региона в 2020 году. В центре внимания оказались не только соблюдение осужденными режима, но и их перевоспитания.

В орловских колониях работают три вечерних школы и два учебно-консультационных пункта. На конец прошлого года в них основное образование получали 193 человек.

Не исключение за колючей проволокой и получение высшего профессионального образования. Сейчас на диплом идут 11 осужденных.

В учебных мастерских осужденные получают навыки по 16 рабочим специальностям. По данным пресс-службы УФСИН России по Орловской области, получить профессию в колонии смогли 1 080 человек.