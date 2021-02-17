В Орловской области реконструируют дорогу «Сосково – Мураевка – Должонки»

Дорогу «Сосково – Мураевка – Должонки» в Орловской области реконструируют Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Сосковском районе Орловской области пройдет масштабная реконструкция автодороги «Сосково – Мураевка – Должонки». Причем здесь должны построить обход с мостовым переходом села Должонки.

После реконструкции продолжительность дороги станет 21,6 км. Она будет двухполосной с шириной проезжей части 6 метров. Покрытие - асфальтобетон. Линии электроосвещения протянутся на 480 метров. Сметная стоимость реконструкции - более 508 млн рублей.

- Проектная документация капитального строительства получила положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время она уже утверждена. Общая продолжительность реконструкции дороги составит 17 месяцев, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.