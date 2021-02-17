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Под Орлом "ГАЗель" протаранила фуру, водитель погиб

Грузовик влетел в стоящий большегруз на трассе "Орел-Брянск"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Водитель "ГАЗели" погиб на месте аварии

Водитель "ГАЗели" погиб на месте аварии

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе "Орел-Брянск" произошло ДТП с трагическими последствиями. Грузовик "ГАЗЕль" врезался в фуру, водитель погиб.

Жуткая авария случилась во вторник,16 февраля, в десятом часу утра. 46-летний шофер ехал на отечественном грузовике по трассе. В районе 17 километра остановился большегруз марки "ДАФ", которой управлял 24-летний водитель. В него и влетела на скорости "ГАЗель".

Трагическая авария произошла на трассе "Орел-Брянск"

Трагическая авария произошла на трассе "Орел-Брянск"

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" скончался на месте происшествия, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки на дорогах региона полицейские зафиксировали 23 ДТП, в других авариях обошлось без пострадавших и жертв.

ДТПДТП в Орле и области 2021