Под Орлом "ГАЗель" протаранила фуру, водитель погиб

Водитель "ГАЗели" погиб на месте аварии
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
На трассе "Орел-Брянск" произошло ДТП с трагическими последствиями. Грузовик "ГАЗЕль" врезался в фуру, водитель погиб.
Жуткая авария случилась во вторник,16 февраля, в десятом часу утра. 46-летний шофер ехал на отечественном грузовике по трассе. В районе 17 километра остановился большегруз марки "ДАФ", которой управлял 24-летний водитель. В него и влетела на скорости "ГАЗель".
Трагическая авария произошла на трассе "Орел-Брянск"
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
- В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" скончался на месте происшествия, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошлые сутки на дорогах региона полицейские зафиксировали 23 ДТП, в других авариях обошлось без пострадавших и жертв.