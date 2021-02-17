В Орле по делу об афере при строительстве футбольного поля прошли задержания

По делу о махинациях при строительстве футбольного поля прошли задержания

В Орловской области по делу о махинациях при строительстве футбольного поля в пригородном поселке Знаменка прошли задержания. Задержан руководитель фирмы-подрядчика и специалист "Орелгосзаказчика".

Разбирательством обернулось возведения спортивного объекта по нацпроекту "Демография". Футбольное поле с искусственным покрытием в Знаменке построили халтурно: подрядчик использовал более дешевый щебень, чем предусмотрено контрактом. Из-за нарушений объект не получилось принять в муниципальную собственность. Контролировать строительство должен был "Орелгосзаказчик", но обязательства выполнены не были. Ущерб бюджету составил около 12 миллионов рублей.

Уголовное дело следственный комитет возбудил по статье "Превышение должностных полномочий". Сейчас продолжается расследование.

- По результатам проведенного межведомственного совещания дано поручение о проведении ряда мероприятий координационного характера, результатом которых стало задержание следствием следственного комитета подозреваемого по указанному уголовному делу, а также проведение обысков. Ранее, 15 февраля, был задержан руководитель подрядной организации, подозреваемый в мошенничестве при проведении работ по муниципальному контракту, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.