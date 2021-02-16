В гимназии №19 города Орла откроют технопарк «Кванториум» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году в гимназии №19 города Орла откроется технопарк «Кванториум». В нем школьники смогут заниматься естественно-научными и технологическими дисциплинами.

«Кванториум» будет работать по трем обязательным (физика, химия и биология) и трем дополнительным инновационным (хайтек, энерджи и нано) направлениям.

- Открытие технопарка «Кванториум» запланировано на 1 сентября 2021 года, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.