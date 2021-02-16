Орловчанка перевела телефонным мошенникам 400 тысяч рублей, взятые в кредит

Орловчанка перевела телефонным мошенникам 400 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Орловской области произошло сразу несколько случаев мошенничества на крупную сумму. Одним из самых популярных способов обмана остается телефонный звонок якобы из банка.

На крючок мошенников попалась жительница Глазуновского района. Лже-сотрудники банка убедили взять ее кредит на 400 тысяч рублей и перевести деньги в «безопасные ячейки». Оказалось, что обманутая женщина отправила их на 8 номеров телефонов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ранее, на обман попалась 80-летняя пенсионерка. Ей мошенница представилась как целительница. У женщины украли 600 тысяч рублей.