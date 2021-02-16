Орловским акушеркам и медсестрам заплатят по 750 тысяч рублей за переезд в глубинку Фото: Архив "КП"

В Орловской области расширили категорию медиков, которым за переезд и работу в сельской местности будут платить «подъемные». Теперь единоразовую выплату смогут получать не только влачи и фельдшера, но и акушерки с медсестрами.

Общая сумма подъемных - 750 тысяч рублей для тех, кто решился переехать в удаленные и труднодоступные населенные пункты, и 500 тысяч рублей для всех остальных сельских территорий. Главное условие – нужно проработать там не менее пяти лет.

- Для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет. Ограничений по возрасту для медработников нет, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.