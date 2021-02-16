В Мценске из-за технических причин перестали вывозить мусор Фото: Архив "КП"

В Орловской области вновь напряженная ситуация с вывозом ТКО. Две недели назад с проблемой столкнулись жители Верховского, Залегощенского, Новосильского, Новодеревеньковского, Корсаковского районов и Мценска.

Сегодня, 16 февраля, на заседании комитета облсовета по строительству и ЖКХ генеральный директор УК «Зеленая роща» Николай Дудиков рассказал о причинах очередного мусорного коллапса.

По словам регоператора, проблемы с вывозом мусора начались после того, как возчик и переработчик ТКО в этих районах (ООО «Русресурс») перестал выходить в рейсы и потребовал оплатить работу авансом. Ранее предприятие анонсировало разрыв контракта, но только через 2-3 месяца.

После этого «Зеленая роща» начала вывоз мусора самостоятельно. Однако своей техники для этого оказалось недостаточно.

- Мы сами вышли в районы. Ресурсов у нас мало, но мы все-таки что-то вывозили. Да, плохо, но лучше, чем ничего, - пояснил Николай Дудиков.

Затем деньги для аванса ООО «Русресурс» нашли и перечислили. Однако тут возникла другая проблема – встала переработка мусора из-за сломанной ленты. Починить не смогли до сих пор, вести ТКО на другие территории незаконно. Итог – весь мусор остается на своих местах.

Регоператор пообещал разрешить ситуацию в ближайшее время.