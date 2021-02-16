Коронавирус в Орловской области, 16 февраля: заболевших больше 29 тысяч

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России обновил федеральный оперативный штаб. Рассказываем, как складывается ситуация в Орловской области на 16 февраля 2021 года.

За сутки прирост по заболеваемости составил 130 человек. Регион перешагнул очередной моральный порог по числу заразившихся. На сегодняшний день суммарное количество инфицированных коронавирусом, за все время наблюдения, составляет 29 094.

Выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 126 орловцев. Число излечившихся также достигло очередного порога и составляет 26 014.

Вновь оперштаб сообщает и о смертельных случаях. Ушли из жизни еще 5 жителей Орловской области, болевших коронавирусом. За время пандемии умерло 410 пациентов с лабораторно диагностированным COVID-19.