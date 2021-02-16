В Орле затянувшийся капремонт довел чиновников департамента ЖКХ до уголовного дела

Халатность при проведении капремонта обернулась уголовным делом Фото: Архив "КП"

В Орле из-за затянувшегося капитального ремонта многоэтажек возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В 2020 году не был вовремя завершен ремонт в 43 многоквартирных жилых домах.

К уголовному разбирательству привела прокурорская проверка, а точнее вскрывшиеся в результате ее проведения нарушения. Установлено, что чиновники областного Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ транспорта и дорожного хозяйства вовремя не организовали аукционы по выбору подрядных фирм, которые должны были заняться ремонтом.

- Несмотря на наличие на счете Регионального фонда капремонта денежных средств в сумме 1 млрд 90 млн рублей, в 2020 году не были завершены работы по ремонту 43 домов. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

За проверкой последовало уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Редакция "КП-Орел" будет следить за ходом следствия.