В Орле 4 пешеходных моста ждет ремонт

В 2021 году несколько пешеходных мостов ждет ремонт Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2021 году в Орле пройдет ремонт нескольких пешеходных мостов. В порядок приведут четыре переправы.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время пресс-конференции, которая состоялась 15 февраля. Один из заданных журналистами вопросов касался плачевного состояния пешеходных мостов в облцентре.

- В рамках ремонта будут выполнены работы по расчистке подмостового пространства, удаление старой краски, грунтовка и покраска, восстановление защитного слоя бетона, ремонт перильных ограждений, - комментирует пресс-служба областного Правительства.

Клычков, отвечая на вопрос, затронул и тему строительства Банного моста через Оку в районе городского парка. Когда завершится реконструкция Красного моста, власти намерены вернуться к этому вопросу.