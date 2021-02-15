Две орловские школы-интернаты для детей с ОВЗ получат по 7 миллионов рублей. Фото: http://internat-trosna.ru

В этом году Троснянская и Дмитровская школы-интернаты для детей с ОВЗ получат из бюджета по 7 миллионов рублей на обновление материально-технической базы. Учреждения работают только по адаптированным общеобразовательным программам.

Закупки пройдут в рамках федерального проекта «Современная школа». Ее общий объем финансирования с 2013 по 2020 год составил 199,7 млн рублей. В минувшем году новое оборудование получили 5 образовательных учреждений для детей с ОВЗ.

Среди получивших средства по программе оказались Болховская школа-интернат, школа для обучающихся с ОВЗ в Орле, школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших, школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также Крутовская школа-интернат.

- В 2021 году в Орловской области проходят обучение 5335 детей с ОВЗ и 2266 детей-инвалидов. В регионе функционируют 9 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.