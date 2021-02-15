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Орловец убил знакомого и бросил на проезжей части в Заводском районе

Рецидивиста задержали по горячим следам, сейчас он под стражей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Рецидивиста задержали по горячим следам, сейчас он под стражей

Рецидивиста задержали по горячим следам, сейчас он под стражей

Фото: Архив "КП"

13 февраля в Заводском районе Орла на Колхозной улице нашли мертвого мужчину с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело. Позже выяснилось, что это 42-летний местный житель и погиб он в другом месте.

На проезжую часть Колхозной улицы тело погибшего привез убийца. Он расправился с ним возле собственного дома, а затем попытался «замести» следы преступления. Трагедия произошла после конфликта на почве личных неприязненных отношений.

Убийца был пьян и схватился за нож. Оперативникам удалось его найти в кратчайшие сроки. Отпираться он не стал и сознался в содеянном.

- Мужчина уже был ранее судимым. В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.