Коммунальщики вывезли с дорог Орла 4 тысячи кубометров снега Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Коммунальные службы Орла продолжают бороться с последствиями обильного снегопада, который накрыл регион на минувшей неделе. По данным городской администрации, за ночь 15 февраля с дорог вывезли 4 тысячи кубометров снега.

От сугробов очистили Тургеневский и Октябрьский мост, улицы 1-ая Посадская, Брестская, Полесская, Герцена, 60-летия Октября, Красноармейская, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, 1-а и 3-а Курская, Ленина, Московское шоссе и Новосильский переулок.

В уборке улиц принимали участие 30 самосвалов, 15 КДМ, 10 фронтальных погрузчиков, 7 тракторов, 3 грейдера, 2 снежных погрузчика и 1 плугощетка.

- За ночь израсходовали 210 тонн пескосоляной смеси. С 6 часов утра в рейс выехали 15 КДМ, 4 трактора со щеткой, 3 фронтальных погрузчика, 2 трактора с плугощеткой, 2 грейдера, 2 самосвала, 1 трактор с тележкой, 1 плугощетка, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

В ближайших планах коммунальщиков вывести снег с Планерной улицы и расширить проезжую часть на Грузовой, Старо-Привокзальной, Привокзальной, Комсомольской, в Северном районе.