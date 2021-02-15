В Орловской области пенсионер погиб при пожаре в жилом доме

Огонь потушили, но дом выгорел изнутри Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожилой мужчина погиб при пожаре. ЧП с летальным исходом случилось в Должанском районе в минувшее воскресенье, 14 февраля.

В пожарную службу очевидцы происшествия позвонили около половины девятого утра: горел дом в селе Марьино. Спасатели прибыли на место. Огонь потушили, но дом выгорел изнутри. Позже, около полудня, на пепелище было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошедшие выходные в Орловской области спасатели 27 раз выезжали на ликвидацию разных происшествий.