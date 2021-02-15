Серия автомобильных краж раскрыта в Орле

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле раскрыта серия автомобильных краж. Полицейские задержали двух воров, которые обчищали легковушки.

В конце января полицию обратились сразу трое владельцев автомобилей "ВАЗ" с заявлениями о краже. Все случаи оказались похожими: ночью кто-то вскрыл машины, снял аккумуляторы, магнитолы, похитил находившиеся в автомобилях личные вещи. Кражи были совершены в Заводском районе, розыском возможных воров занялись оперативники уголовного розыска. Вычислить их им помогли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что пробрались в чужие авто двое ранее судимых орловцев - мужчин 27 и 46 лет. Обоих задержали.

- Оперативники выяснили, что краденое имущество подозреваемые реализовали в целях личного обогащения. В настоящее время похищенное частично изъято. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 12 тысяч рублей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отвечать перед судом оба будут по статье "Кража". Сейчас автомобильные воры под подпиской о невыезде.