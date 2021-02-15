Орловские школьники начальных классов могут не ходить на занятия при минус 25

О пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигаются сильные холода. По оценкам синоптикам, температура воздуха на этой неделе будет ниже климатической нормы на 7-11 градусов. Самая холодная ночь ожидается во вторник. Столбики термометров опустятся до – 30 градусов мороза.

В связи с этим руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова рассказала, когда школьники могут не ходить на занятия в школу.

Учеников 1-4 классов рекомендуют остаться дома при температуре −28 градусов без ветра и −25 градусов, если с ветром (скорости не менее 4 м/с).

Школьники 5-9 классов могут не посещать занятия при температуре −30 градусов без ветра и −28 градусов с ветром. Самыми морозостойкими считаются старшеклассники. Им разрешено не приходить в школу только если температура упадет до −32 градуса без ветра и −30 градусов с ветром.

С учениками, которые все же придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию.

- О пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону. Затем следует написать заявление, которое в школу позже должен передать ученик. В этом случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине, - пояснила Татьяна Крымова.

Прогноз погоды на неделю здесь.