Орловцы вышли на несанкционированную акцию с фонариками

Фото: орлец

В Орле состоялась очередная несанкицонированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В этот раз орловцы собрались вечером, прихватив с собой фонарики.

Горожане, по разным данным от пары десятков до сотни человек, пришли на площадь Ленина в восемь вечера 14 февраля. День влюбленных стал лейтмотивом мероприятия, у памятника Ленину, напротив здания областного правительства, появилась надпись "Любовь".

Фото: Орлец

Некоторое время собравшиеся провели на главной городской площади, подсвечивая фонариками. Столкновений и нарушения общественного порядка не произошло, полицейские не вмешивались.

Напомним, ранее в городе состоялись еще две несанкционированных акции.