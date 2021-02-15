Малоимущие орловцы могут получить соцпомощь от 500 до 6000 рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает действовать программа помощи малоимущим семьям, одиноким людям и погорельцам. Получить социальную помощь от государства могут те, кто зарегистрировал в регионе и у кого среднедушевой доход ниже прожиточного минимума - 9409 рублей.

Выплаты назначаются после обращения в Центр социальной защиты населения по месту жительства. Максимальный размер помощи – 6 тысяч, минимальный – 500 рублей.

- В 2020 году данный вид помощи получили более 9 тысяч жителей региона. Сумма выплат составила 36 млн рублей. Помощь после пожара и иных стихийных бедствий на общую сумму почти 5 миллионов рублей получили 30 человек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.