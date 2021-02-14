На Орловскую область надвигаются аномальные холода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На уходящей неделе в Орловской области погода была по-настоящему зимней. Морозы, снегопады и метели. Новая рабочая неделя не обойдется без природных аномалий. Представляем прогноз погоды в Орле и области с 15 по 19 февраля 2021.

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, в период 14-18 февраля на территории региона ожидается аномально-холодная погода.

- Отклонение средней суточной температуры воздуха от климатической нормы составит 7-11 градусов, - пояснил синоптик.

В понедельник, 15 февраля, обойдется без существенных осадков, погода ясная. Ночью температура воздуха упадет до – 21 градуса мороза (при прояснениях до – 25 градусов). Днем столбики термометров покажут от – 11 до -16 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник, 16 февраля, ожидается кратковременный снег. Температура ночью опустится до -28 градусов мороза, днем -16 градусов. Ясная, малооблачная погода. Ветер западный 3 м/с.

В среду, 17 февраля, облачно. Пойдет снег. Ночью – 20 градусов, днем -12 мороза. Ветер юго-западный 5 м/с.

В четверг, 18 февраля, без осадков. Погода ясная, солнечная. Ночью – 21 градус, днем – 15. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В пятницу, 19 февраля, вновь без снегопадов. Переменная облачность. Ночью -23 градуса, днем – 11 градусов. Ветер западный 4 м/с.