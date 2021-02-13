13 февраля: в Орловской области от коронавируса умерло еще 5 человек

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня федеральный оперативный штаб огласил обновленную информацию о коронавирусе в регионах. На 13 февраля 2021 в Орловской области заболели еще 138 человек. За все время пандемии – 28 692 жителя региона.

Динамика заболеваемости постепенно снижается. Лечение в настоящее время проходят 2632 человека. Победить болезнь смогли уже 25 660 орловцев, накануне из-под домашнего наблюдения и из больниц выписались 139 человек.

Однако летальные случаи продолжают фиксироваться. Оперштаб сообщил о смерти еще пяти человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 400 орловцев.