Бросьте трубку: в Орле продолжают орудовать телефонные мошенники

В Орле продолжают орудовать телефонные мошенники Фото: Архив "КП"

За минувшую неделю в Орловской области сразу несколько человек остались без сбережений на банковских счетах. Причина – телефонные мошенники, убедившие их перевести деньги на «безопасный» счет.

Во всех случаях преступники действовали по схеме: «С вашей карты совершаются подозрительные операции, возможно кто-то пытается похитить ваши сбережения». Времени подумать и посоветоваться мошенники не дают, активно запугивают исчезновением денег. Затем просят выполнить действия по инструкции – перевести сбережения на безопасный счет или взять кредит.

- Запомните! Ни один работник банка или сотрудник правоохранительных органов никогда не даст таких рекомендаций, не будет побуждать перевести деньги, и не имеет права запрашивать какую-либо информацию о банковской карте, - напоминают сотрудники УМВД России по Орловской области.

Если вам позвонили и начали рассказывать о сомнительных операциях по карте, положите трубку. Даже если звонившие назвали вас по имени-отчеству. Сбросьте звонок и сами перезвоните или сходите в банк.

Важно! Многие пожилые люди не пользуются интернетом и не знают о схемах мошенников. Расскажите своим родственникам и знакомым о подобных случаях, чтобы их не обманули.