В Ливнах директора учебного центра подозревают в мошенничестве Фото: Архив "КП"

В Орловской области вскрылись махинации с национальными программами при переподготовке и обучении предпенсионеров. Директора учебного центра в Ливнах обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 100 тысяч рублей.

В феврале 2020 года образовательная организация заключила контракт с Центром занятости населения. Затем руководитель учебного центра регулярно предоставлял отчеты об образовательном процессе. Однако на занятиях предпенсионеры так и не были замечены.

- Граждане не посещали занятия и обучение фактически не получали. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонного прокурора, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.