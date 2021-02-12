В Орле произошел пожар в гостинице "Орел"

ЧП случилось ранним утром Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели потушили пожар в гостинице "Орел". ЧП случилось ранним утром в пятницу, 12 февраля.

В пожарную службу сигнал о происшествии на улице Мира поступил, когда еще не было 5 часов. На место ЧП выехали спасатели пяти пожарных частей. Как оказалось, очаг возгорания располагался на четвертом этаже, его удалось затушить.

- В подсобном помещении выгорели отделка стен, потолок и предметы мебели. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

Всего за прошлые сутки на территории региона зафиксировано 2 пожара.