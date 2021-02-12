В Орле проверили готовность аварийно-спасательных служб к паводку

Орел готовится к возможному половодью Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле состоялась проверка готовности аварийно-спасательных служб в весеннему паводку. Перед приближающимся половодьем в регионе проводятся тренировки.

Хотя по степени опасности в Орловской области половодье является умеренным, сотрудники аварийно-спасательные формирования заранее приводятся в боевую готовность.

Аварийно-спасательные службы отрабатывают действия на случай сильного подъема воды в реках Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Налаживается коммуникация между дежурно-диспетчерскими службами, отрабатываются действия на случай ликвидации последствий паводка, проверяются материальная база, техника, личный состав.

- Подготовку показали сотрудники пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательные бригады предприятий жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, телекоммуникационные организации, врачебно-сестринские бригады лечебных учреждений, а также формирования органов внутренних дел, которые будут задействованы в случае эвакуации населения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.