За нарушение масочного режима в транспорте орловцев оштрафовали на миллион рублей

Рейды по общественному транспорту продолжаются Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжает действовать масочный режим, а с ним и проверочные рейды, призванные уличить и наказать нарушителей. Общая сумма штрафов, выписанных нарушителям в общественном транспорте превысила миллион рублей.

Кара рублем грозит и пассажирам, и водителям, и перевозчикам. Только за прошлую неделю состоялся ряд судебных заседаний по результатам которых выписано штрафов на 130 тысяч.

- Всего на данный момент составлено 160 протоколов. Органами местного самоуправления проведено более 500 контрольных мероприятий, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, ограничения по коронавирусу в том числе и масочный режим продолжают действовать в Орловской области решение оперативного штаба до 28 февраля 2021 года включительно.