Онлайн-конференцию для представителей отрасли АПК провел Сбербанк

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На информационном ресурсе СберПро Медиа состоялась онлайн-конференция «Готовые решения для бизнеса: искусственный интеллект, особенности субсидирования». Аграриям рассказали о новых возможностях, которые предлагают компании экосистемы Сбера, а эксперты обсудили основные мировые тренды, связанные с технологиями искусственного интеллекта в АПК и поделились с участниками актуальной информацией о развитии отрасли.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер:

— Цифровизация агропромышленного комплекса — это не просто модный тренд. Это ответ на запрос потребности самой отрасли. У Сбера есть возможность анализировать практический опыт применения своими клиентами новых технологий. Мы можем определить, какие из них актуальны, какие из них дают результат и будут актуальны в ближайшем будущем, а также самое главное — какой экономический эффект можно от них получить. С каждым днем агропромышленный комплекс становится все более высокотехнологичным сегментом, что сказывается на эффективности ведения бизнеса.

О новых услугах и технологиях, которые предлагают компании экосистемы Сбера, рассказала Татьяна Крейтор — управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

— То, что мы называем экосистемой — это экосистема с большой буквы. Есть SberCloud, Cognitive Pilot, СберКорус и другие компании. Их коллаборация вместе дает определенный максимальный синергетический эффект. Потому что эта модель масштабируема. И она применима практически в любом предприятии, с любыми программными обеспечениями, любыми устройствами и любой командой.

Об использовании искусственного интеллекта в сельском хозяйстве и работе автономных комбайнов участникам онлайн-конференции рассказал сооснователь компании Cognitive Pilot Андрей Черногоров:

— Система искусственного интеллекта Cogntive Agro Pilot позволяет фермерам существенно повысить эффективность проведения уборочных работ. Захват кромки при управлении комбайном с установленной системой стабильно составляет не более 20 см, что позволяет не допустить излишних проходов и потерь топлива.

Данная разработка Cognitive Pilot (компания входит в экосистему Сбера) помогает аграриям быстрее собирать урожай по всему полю, не упуская ни одного ряда. Помимо прочего, Cognitive Agro Pilot позволяет снизить себестоимости зерна на 3–5% и сократить его потери при уборке до двух раз.

Руководитель направления департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Наталья Ситникова, выступая на онлайн-конференции отметила:

— Мы рады предложить клиентам такои инновационныи продукт, разработанныи дочернеи компаниеи Сбера — Cognitive Pilot. Установка и запуск системы на любои комбаи н занимает не более двух днеи . В дальнеи шем мы рассматриваем возможность субсидирования данного оборудования.

Спикеры онлайн-конференции:

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка

Андрей Черногоров, сооснователь Cognitive Pilot (входит в экосистему Сбера)

Наталья Ситникова, руководитель направления СберЛизинга