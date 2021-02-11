Жилой дом на 3-ей Курской в Орле отремонтируют по решению суда Фото: Архив "КП"

В Орле очередная коммунальная история дошла до судебного разбирательства. Капитальный ремонт вновь встал на паузу в одном из жилых домов Железнодорожного района. Речь идет о доме №33 по улице 3-я Курская.

Дело в том, что межведомственная комиссия провела обследование и дала заключение: нужен срочный капремонт. Однако на этом все и закончилось. Работы так и не начались, никаких действий Фонд капремонта Орловской области не предпринял. Тогда в ситуацию вмешалась прокуратура, подавшая на фонд иск в суд.

- Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Региональный фонд капремонта обязали обеспечить проведение работ по капитальному ремонту в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.