Орловчанка, потерявшая банковскую карту с пин-кодом, осталась без сбережений Фото: Архив "КП"

В Дмитровском районе 55-летняя женщина осталась без сбережений на банковском счете, потеряв карточку на улице. Причем вместе с ней и листок с записанным пин-кодом. Итог – неизвестный списал со счета орловчанки 11800 рублей.

Женщина поняла, что ее обворовали, когда на телефон стали приходить сообщения о списании. Сначала кто-то перевел с карты 11 тысяч рублей, потом обналичил оставшуюся сумму. Встревоженная орловчанка пошла в полицию.

Вскоре выяснилось, что потерянной картой воспользовался 23-летний местный житель. Молодой человек пополнил свой счет и заодно стал фигурантом уголовного дела о краже.

- Данный гражданин не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию. Сотрудники полиции изъяли у него большую часть похищенных средств. В настоящее время фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.