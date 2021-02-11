В Орле суд помог многодетному отцу восстановиться на работе

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орловский областной суд помог восстановиться на работе многодетному отцу. Правосудие взыскало с работодателя деньги за вынужденные прогулы и моральный ущерб.

Иск подал орловец, воспитывающий троих детей. Его уволили с должности заместителя директора ЖЭКа, на которой он трудился по совместительству два года. В сентябре 2020-го трудовой договор был прекращен: на должность нашли нового человека, который должен был занять ее уже не по совместительству. Орловца уведомили о том, что ему придется покинуть пост. Но мужчина счел такое решение незаконным, ведь он является единственным кормильцем в многодетной семье. Началось судебное разбирательство. Районный суд на сторону мужчины не стал, а вот областной в апелляции принял иное решение - в пользу истца.

- На истца как на лицо с семейными обязанностями к моменту увольнения распространялись гарантии, предусмотренные ст. 261 ТК РФ, уволен он быть не мог. Однако ответчик в нарушение указанной нормы уволил его, что свидетельствует о незаконности увольнения, в связи с чем истец подлежит восстановлению в должности, - рассказывает пресс-служба Орловского областного суда.

В итоге в должности орловца восстановили. Кроме того по решению суда работодатель заплатил компенсацию около 125 тысяч рублей по зарплате и 10 тысяч рублей морального ущерба.