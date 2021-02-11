Орловский драмтеатр возвращается в здание на площади Ленина

Скоро в здании ОГАТ им. Тургенева возобновят показ спектаклей. Фото: фрагмент открытия фестиваля "Русская классика" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 11 февраля, орловский академический театр им. Тургенева возвращается в свое здание на площади Ленина. Несколько месяцев, с ноября 2020 года, театральной труппе пришлось сменить сцену из-за проблем с некачественным ремонтом и пожарной безопасностью.

Все это время актеры продолжали работать и показывать спектакли на сцене Орловского театра кукол, а также в онлайн-эфирах. В таком формате театр успел выпустить шесть премьер и провести фестиваль «О героях былых времен».

- У нас не было паузы. Мы не потерялись и не потеряли друг друга в сложных обстоятельствах. Вернувшись в родные стены, театр открывает продажу билетов на февраль - август 2021 года. Показы стартуют с наиболее востребованных, - сообщили «КП» в пресс-службе ОГАТ им. Тургенева.

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