В Орловской области Департамент строительства разделят на два новых Фото: Архив "КП"

Накануне, 10 февраля, Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ №54 об оптимизации Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Теперь его разделят на два самостоятельных департамента.

Напомним, ранее департамент возглавлял Денис Блохин. Однако в ноябре 2020 года ему дали условный срок за превышение должностных полномочий и причинении многомиллионного ущерба бюджету при реконструкции Центрального стадиона Ленина.

Фактически с конца осени в департаменте не было руководителя, только исполняющий обязанности. Кто теперь возглавит новые подразделения пока неизвестно.

Итак, теперь в Орловской области появится Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Оно будет выполнять функции связанные конкретно со строительством и содержанием дорог.

Второй новый департамент - Департамент ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. Его сферой ответственности соответственно станет жилищно-коммунальное хозяйство, электроэнергетика, энергосбережение и обращения с отходами.