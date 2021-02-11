В Орловской области 143 человека заболели коронавирусом, 5 скончались

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. В Орловской области на 11 февраля COVID-19 подтвердился еще у 143 человек.

Суммарное число заболевших коронавирусной инфекцией, за весь период наблюдения, составляет 28 414.

Выздоровело за прошедший день еще 154 пациента. В общей сложности статус излечившихся получили 25 368 жителей Орловской области.

Сообщает оперативный штаб и новых смертельных случаях, их зафиксировано 5. Регион вплотную приблизился к отметке в четыре сотни смертей: на сегодняшний день число скончавшихся пациентов, с лабораторно диагностированным COVID-19, составляет 391.

Коэффициент распространения коронавируса в Орловской области составляет 0,95, это выше, чем в среднем по России - 0,92.Количество заражений на сто тысяч человек - 3802,5, по стране - 2701,7. А число смертельных случаев коронавируса на сто тысяч населения - 52,3, что соответствует общероссийскому показателю.