В Орле инспекторы ГИБДД проверили как водители перевозят детей

В Орле прошел рейд «Детям кресло!» Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле инспекторы ГИБДД провели рейд в котором проверили как родители соблюдают правила перевозки детей. Зачастую водители пренебрегают специальными детскими креслами, что приводит к травмированию маленьких пассажиров.

С начала года на территории областного центра подобных ДТП произошло 4, в них пострадали 6 детей-пассажиров. Поэтому полицейские в очередной раз объяснили водителям, как нужно перевозить маленьких участников дорожного движения в машине. Без выявленных нарушений не обошлось.

- Проведенный рейд показал, что родители продолжают перевозить своих детей с нарушением правил. Например, ребенок хоть и сидит в детском удерживающем устройстве, но не пристегнут. Либо удерживающее устройство не зафиксировано. Кроме того были выявлены случаи, когда нарушители (родители либо водители такси), игнорируя правила, пытались скрыть факт перевозки ребенка в салоне, - рассказали о результатах рейда в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Нарушителям придется раскошелиться на оплату штрафов.