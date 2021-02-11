В Орле из оборота изъята крупная партия паленой водки и коньяка

Цех по розливу паленого спиртного орловцы организовали в гараже. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские изъяли из оборота крупную партию паленого алкоголя. Трое горожан разливали водку, коньяк и бренди в кустарных условиях.

Установлено, что мужчины 64-х, 44-х и 42-лет сговорились и организовали алко-бизнес. Никаких законных разрешений и лицензий у них не было. В подпольных цехах Орла и Орловского района горожане подделывали спиртное известных марок. Для производства использовался этиловый спирт.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители изъяли порядка тысячи стеклянных бутылок объемами 0,5 и 0,7 литров, не соответствующих требованиям ГОСТ, оклеенных этикетками российских производителей водки и коньяка без федеральных специальных марок, а также более тонны этилового спирта в пластиковых канистрах, предназначенного для дальнейшей реализации, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Все трое стали фигурантами уголовного дела. По закону, им может грозить до шести лет за решеткой.