Орловец, который поджог жену и убил односельчанина, пойдет под суд Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстает 61-летний житель Мценского района. Мужчине не впервой сталкиваться с правосудием, он уже был судим. На этот раз он проходит обвиняемым сразу по двум статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Убийство».

Как установили следователи, в марте 2020 года амчанин устроил попойку в собственном доме, затем поругался с женой. Бранью дело не закончилось, мужчина облил супругу спиртосодержащей жидкостью и поджег. Итог – женщина получила ожог более 20% тела, но осталась жива.

Односельчанину повезло меньше. Через пару месяцев после инцидента с женой, в июле 2020 года, амчанин вновь взялся за бутылку. Алко-посиделки проходили прямо во дворе дома. Очередная ссора закончилась поножовщиной. Сосед скончался в больнице.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.