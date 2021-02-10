Вонь и плесень: администрацию Орла призвали навести порядок в подвалах трех домов

Фото ОНФ Орловской области

В Орле не перестают возникать коммунальные проблемы в жилых домах. То лифты не работают, то подвалы затапливает. Последняя проблема регулярно возникает в трех многоквартирных домах на улицах Октябрьской, 59, Рощинской, 25, и Металлургов, 28. Жильцы коллективно обратились в ОНФ.

Как сообщили «Комсомолке» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в указанных домах необходим ремонт инженерных систем в подвалах. В них есть течи системы отопления, водоотвода и канализации. Результат – плесень, отваливающаяся штукатурка, и неприятные запахи в квартирах.

- Подтопление подвалов приводит к тому, что начинает разрушаться фундамент. Если вовремя это не предотвратить, то возможно возникновение аварийной ситуации, вплоть до обрушения зданий. По этой причине мы призываем власти принять необходимые меры для того, чтобы течи были устранены, а инженерная система начала нормально функционировать, – подчеркнул Михаил Бычков, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.