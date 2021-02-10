Под Орлом пенсионерка на "Семерке" врезалась в "Приору"

Пожилая водитель пострадала в ДТП на орловской дороге Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом пожилая водитель "Семерки" врезалась в "Приору". Женщина получила травмы в аварии.

ДТП случилось утром во вторник 9 февраля. В 8 часов 70-летняя пенсионерка ехала за рулем отечественной легковушки "ВАЗ 2107" по дороге М-2 "Крым" со стороны Белгорода в сторону Москвы.

"Семерка" столкнулась с "Приорой" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В районе 349 км она допустила столкновение с автомобилем "Лада Приора", под управлением водителя 32 лет, который следовал в попутном направлении слева. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2107" получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К счастью госпитализация женщине не понадобилась.

За вчерашний день госавтоинспекторы зафиксировали на орловских дорогах 21 ДТП, пострадали в них 4 человека.