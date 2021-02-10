Директора орловской школы-интерната уволили и оштрафовали на 400 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области директора Крутовской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ сняли с должности из-за махинаций во время госзакупок. Следствие установило, что руководитель закупала электронную технику для своего учреждения по завышенным ценам.

Ситуация дошла до возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» и суда. Как выяснилось, преступление произошло еще в 2018 году. За бюджетные средства директор купила для себя ноутбук и оплатила часть стоимости телевизора. В общей сложности – 25 тысяч рублей.

- Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, с лишение права занимать соответствующие должности на срок 2 года, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.