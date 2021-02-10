Коронавирус в Орловской области: развернуто 28 пунктов вакцинации

В Орловской области развернуто 28 пунктов вакцинации от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 9 февраля 2021, в регионе прививку сделали уже 8378 человек. Причем из них около 1400 получили второй компонент и полностью завершили вакцинацию.

Накануне во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил, что в области развернуто 28 пунктов вакцинации в 23 медицинских организациях.

Инфографика Департамента здравоохранения Орловской области

На очереди открытие пунктов вакцинации в Должанской, Знаменской, Краснозоренской, Хотынецкой и Шаблыкинской ЦРБ.

- Сейчас эти пять районных больниц ожидают необходимое оборудование для хранения вакцины, - пояснил Иван Залогин.