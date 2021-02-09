В Орле на 18 улицах засыпали щебнем ямы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле идет зимний ремонт дорог. Пока что дорожники засыпают ямы щебнем, выбоины заполнили на 18 улицах.

К такой временной мере прибегли на улицах в разных районах города: Емлютина, Зеленина, Генерала Ковалева, Андреева, Латышских Стрелков, Мопра, Машиностроительной, Спивака, в переулках Ипподромном и Маслозаводском, на Болховском шоссе, улицах Генерала Родина, Матросова, Андрианова, Красноармейской, Брестской, Пушкина, Грузовой. Такой список привели в пресс-службе администрации Орла.

Идет ремонт и асфальтобетоном. Дорожные рабочие заделывают ямы в случае, если температура воздуха не ниже -10 градусов. Так, на Раздольной залатали около 40 квадратных метров полотна, на очереди Карачевское шоссе.