В Орле нашли новый дом для служебных собак-пенсионеров

В Орле нашли новый дом для служебных собак УФСИН Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле нашли новый дом для собак, которые долгие годы несли службу в УФСИН. Когда хвостатым пришло время выходить на «пенсию», кинологи бросили клич среди орловцев и предложили забрать их в свои семьи на безвозмездной основе.

После этого в кинологическую службу поступило массу звонков. Орловцы активно откликнулись на призыв. Собаки нашли новых хозяев всего за пару дней.

Напомним, собаки, закончившие службу, невероятно умные и воспитанные животные. Они прошли специализированные курсы дрессировки, знают все команды, не агрессивные и жизнерадостные.