В Советском районе Орла 9 февраля пройдет отключение электроэнергии Фото: Архив "КП"

Сегодня, 9 февраля, в Советском районе Орла пройдет отключение электроэнергии. Без света окажутся дома на пяти улицах.

По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», с 9 до 12 часов электроэнергия будет отключена в домах №15-21 на Приборостроительной улице и в доме №62 на Октябрьской.

В два часа дня свет отключат в домах №14, 16 и 18 улице Гуртьева, доме №47а на Октябрьской улице и домах №32-38 на улице Сурена Шаумяна. Подключить электричество должны в 17 часов.