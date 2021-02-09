Коронавирус в Орловской области: антитела обнаружены у 14,5 тысяч пациентов

В Орловской области более чем у 14 тысяч человек выработались антитела к коронавирусу. В регионе продолжаются исследования.

По последним данным, которые были озвучены на заседании оперштаба 8 феврала, в области выполнено 60 636 серологических исследований на наличие антител к вирусу. Далеко не у всех испытуемых они обнаруживаются. В ходе исследований присутствие антител подтвердилось у 14 634 орловцев или у 24,1%, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Александра Румянцева.

Исследования на антитела проводятся в платных лабораториях.

Что касается тестирование на сам COVID-19, то к этому моменту проведено уже более 450 тысяч исследований. Охват тестированием составляет 206,4 на сто тысяч населения.